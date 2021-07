Glass Slipper: la nuova immagine di Micam è ancora fiabesca

Dopo Micam in Wonderland, arriva Micam Glass Slipper. Il salone della calzatura rimane, in termini di immagine, nel mondo delle favole. In altre parole, sarà la scarpetta di cristallo “l’icona di stile” che animerà le sue prossime tre edizioni a partire da quella in programma a Fieramilano Rho dal 19 al 21 settembre 2021.

Micam Glass Slipper

“In uno scenario nel quale il desiderio di ripartire e di tornare a sognare è fondamentale, la scelta è ricaduta su una delle fiabe più celebri, per i messaggi di speranza che racchiude in sé”. Sono parole di Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici (associazione aderente a Confindustria Moda) e Micam. Nella sua prossima edizione sarà protagonista il primo capitolo della fiaba. Titolo: Glamorous disaster. Racconta il tentativo (vano) della protagonista di crearsi da sola un look per il gran ballo raggiungendo il risultato di un ironico “glamorous disaster”. Nei padiglioni di Micam verrà allestita una speciale exhibit-experience ispirata al tema.

Due per il 2022

Ma dopo il disastro, con determinazione e impegno, si raggiungono i risultati sperati, metaforizzati dalla scarpetta di cristallo. Un percorso a cui sono chiamati anche i calzaturifici italiani che con resilienza e caparbietà possono guardare con ottimismo al futuro, dopo il disastro pandemico vissuto. Ecco, allora, che a febbraio 2022 andrà in scena il secondo capitolo: The Enchanted Gown (L’Abito Incantato). A settembre 2022, invece, il nuovo mood fiabesco di Micam si concluderà con The Ball (Il Ballo), con tanto di esibizione e smarrimento dell’iconica scarpetta di cristallo. (mv)

