Dal Pakistan alla scoperta della scarpa marchigiana: “Incrementiamo la collaborazione produttiva e commerciale”

Calzaturieri pakistani in visita nel distretto marchigiano, in cerca di macchinari e tecnologia. A Fermo la delegazione asiatica composta da 12 imprenditori e guidata da Saira Imdad Ali (Consigliere Commerciale dell’ambasciata pakistana) e Nasir Anwer Sheikh (presidente della Pakistan Footwear Manufacturers Association) è stata accolta dal presidente della sezione calzaturieri di Confindustria Fermo, Enrico Ciccola. I pakistani hanno evidenziato come i giovani imprenditori calzaturieri stanno guidando le loro aziende “modernizzandole con macchinari italiani. Quello che chiediamo è la possibilità di incrementare la collaborazione per far crescere il settore, oltre che favorire il vostro export verso il nostro Paese”. La delegazione ha poi proseguito il tour nel distretto calzaturiero nella provincia di Macerata ed è stata accolta da Salina Ferretti (vicepresidente Assocalzaturifici), Valentino Orlandi e Ruggero Ruggeri (rispettivamente presidente della Sezione Pelletteria e della Sezione Accessori di Confindustria Macerata). L’obiettivo: concretizzare forme di collaborazione per favorire l’export non solo dei macchinari, ma anche delle scarpe made in Italy. (mv)