Decathlon schiera le scarpe da calcio in pelle (coi vecchi bomber)

Le scarpe da calcio in pelle torna in campo. Decathlon sta portando in giro per l’Italia vecchie glorie per promuovere i nuovi modelli di scarpini Kipsta della collezione Viralto. Le nuove calzature sono proposte con anche con tomaia in cuoio di vitello o canguro, contrariamente a una certa tendenza che vuole le scarpe sportive unicamente in materiali sintetici. Si tratta di calzature di ottima qualità, da calcio e calcetto, che garantiscono comfort. Lo confermano i piedi delicati dei bomber Igor Protti e Nicola Amoruso, del campione uruguayano Ernesto Chevanton ma anche del portiere campione del mondo nel 2006 Marco Amelia.

Le scarpe da calcio in pelle

Kipsta è un marchio legato a doppio filo alla catena di abbigliamento e accessori sportivi Decathlon. Ora lancia sul mercato i nuovi modelli di scarpini da calcio e calcetto della collezione Viralto. Calzature dal prezzo contenuto, ma dalle grandi prestazioni, grazie soprattutto alla scelta dei materiali. Su tutti, la pelle. “L’avampiede delle VIRALTO II è in cuoio di vitello – spiega l’azienda -. Un cuoio di buona qualità, tracciato, conforme a tutte le norme in vigore. In collaborazione con il nostro fornitore accreditato, usiamo la parte migliore del cuoio, in modo da garantire la migliore qualità possibile sulle zone dei piedi più a contatto con il pallone”. Per il modello VIRALTO IV, Kipsta ha scelto invece il canguro. “L’avampiede delle VIRALTO IV è in cuoio di canguro – si legge anche in questo caso nella scheda tecnica dello scarpino -. Un cuoio top di gamma proveniente dal controllo di questi animali sul loro territorio”.

La campagna promozionale

Per promuovere la collezione, Decathlon ha pensato a una campagna con vecchie glorie della Serie A in collaborazione con la pagina Facebook “Operazione Nostalgia”. Tra i protagonisti vi sono Igor Protti, Nicola Amoruso, Dario Hubner, Marco Amelia, Ernesto Chevanton, Christian Zaccardo e Sebastian Frey. Gli ex calciatori stanno partecipando a una serie di eventi sul territorio, raccontando i pregi delle calzature Kipsta nei punti vendita Decathlon sparsi sul territorio nazionale. (art)

