Diesel celebra i 30 anni di Street Fighter: 5 sneaker (una per ogni personaggio) per un totale di 5.000 paia

Sneaker in pelle per celebrare i 30 anni di Street Fighter, il videogioco disegnato da Yoshinori Ono per Capcom. Le ha realizzate Diesel. Ogni modello di calzatura è dedicata a uno dei cinque protagonisti della saga con dettagli ed elementi personalizzati che li contraddistinguono. Ci sono le sneaker di Chun-Li. La suola con effetto texture mostra la scritta ”spinning bird kick”. Ci sono quelle dedicate a M. Bison, con la scritta ”psycho power” sul fondo, e a Birdie e Nash. Immancabile Ryu, protagonista della saga, naturalmente in colorazione bianca e rossa e sulla suola la sua celebre mossa di attacco: “denjin hadoken”. I cinque modelli della capsule Diesel x Street Fighter V sono in vendita a 200 euro. La tiratura sarà limitata e dovrebbe essere di soli 5.000 paia. (mv)