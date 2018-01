Doucal’s pensa in grande: mercati asiatici e qualità per crescere del 20% nel 2018

Prosegue la crescita di Doucal’s, che ha chiuso il 2017 a quota 15 milioni di euro di fatturato (nel 2016 erano 11). I fratelli Gianni e Jerry Giannini, che guidano l’azienda nata nel 1973 a Montegranaro (Fermo), prevedono per il 2018 un’ulteriore crescita del 20% grazie ai mercati europei (Germania e Francia in particolare) e Russia. “Tra gli obiettivi del 2018 c’è quello di espandersi ulteriormente nei mercati asiatici, dove siamo già presenti” commenta Gianni Giannini. L’azienda ha registrato un incremento di fatturato anche in Italia, dove conta numerosi punti vendita in tutte le regioni e una boutique monomarca. “Quando parliamo di giovani pensiamo sempre e solo ai Millennials da fast fashion, ma ci sono anche giovani che amano il bello e vanno alla ricerca della qualità: nell’appartamento dove vivono, nel mangiare e nel vestire, scarpe comprese” afferma Giannini secondo cui il mercato delle sneaker è un po’ saturo, mentre si sta registrando un ritorno di uno stile urbano, con fondo in gomma ma modelli più formali. (mv)