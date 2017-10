Fendi, le Marche, la scarpa: a Porto San Giorgio la griffe amplia la fabbrica e assume

Fendi amplia lo stabilimento produttivo calzaturiero di Porto San Giorgio. La griffe ha infatti chiesto al comune marchigiano di poter ampliare la struttura presente nella Zona Industriale Sud di Santa Vittoria. La richiesta ha già avuto il via libera della Commissione Edilizia. All’interno dello stabilimento, che produce calzature, lavorano circa 80 persone, ma le nuove assunzioni non si sono mai fermate. Ora la griffe ha la necessità di ampliare il fabbricato per aumentare la produzione e pianificare una nuova stagione di assunzione. (mv)