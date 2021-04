Filippo, 74 anni con le stesse scarpe (risuolate molte volte)

74 anni con le stesse scarpe in pelle. Il parsimonioso principe Filippo, duca di Edinburgo, avrebbe amato a tal punto le sue calzature nere da non separarsene mai. Le ha tenute da metà degli anni Quaranta fino al nuovo millennio. Il principe le avrebbe fatte risuolare numerose volte, indossandole in svariate occasioni ufficiali.

La confidenza

Lo ha raccontato lord Karan Bilimoria, presidente della Confederation of British Industry e amico di lunga data del defunto Filippo, a dailymail.co.uk. Un giorno del 2011 il principe gli ha fatto la curiosa rivelazione. I due partecipavano a un evento del Zoroastrian Centre in London, quando venne loro chiesto di togliere le scarpe. Al momento di ricalzarle, arrivò la confidenza. “Eravamo uno accanto all’altro e ci allacciavamo i lacci, quando mi ha detto che quelle erano le stesse scarpe del giorno del suo matrimonio. È stato stupefacente”, confessa Bilimoria.

74 anni con le stesse scarpe

Il principe Filippo indossò per la prima volta le scarpe quando sposò la futura regina, il 20 novembre 1947 nell’Abbazia di Westminster. Continuò a usarle in occasioni formali per oltre 70 anni. Il duca le avrebbe fatte risuolare innumerevoli volte. “E questo a causa del suo sentimentalismo – ricorda Bilimoria -. Era quella genuinità che era sempre presente in lui”.

Foto da Daily Mail

