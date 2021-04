Germania, Covid non dà scampo: il 2020 degli accessori è nero

Covid non dà scampo a scarpe e borse made in Germany: il 2020 è andato male, ma il 2021 potrebbe andare peggio. La produzione tedesca è alimentata dal consumo interno, che pesa l’80% delle vendite della calzatura e il 70% della pelletteria. Il settore teme che circa la metà dei negozi di moda e accessori non sarà in grado di sopravvivere alla crisi. Due terzi dei produttori tedeschi di scarpe e borse prevedono un ulteriore calo delle vendite e degli utili nel 2021.

Covid non dà scampo

L’associazione tedesca della calzatura e della pelletteria (HDS/L) ha tirato le somme del 2020. Le vendite dei calzaturifici sono diminuite dell’8,4% (2,8 miliardi di euro) rispetto al 2019. “C’è stato un calo senza precedenti delle vendite di oltre il 25% tra i produttori di scarpe alla moda”, ha evidenziato il presidente Carl-August Seibel. L’export tedesco è stato di 293,9 milioni di paia (-14,4%) per un valore di 6,8 miliardi di euro (-10,8%). L’export verso l’Italia è sceso del 15,9%, a 19,5 milioni di paia. L’import dall’Italia, intanto, ha subito un calo del 6,8% a 30,4 milioni di paia. Peggiore è la situazione della pelletteria: le imprese tedesche hanno conosciuto un calo del 22,2% (465,3 milioni di euro). L’export è in discesa del 23,8% rispetto al 2019.

Le prospettive

Seibel teme che circa la metà dei negozi, dicevamo, non riuscirà a sopravvivere. E questo avrebbe delle conseguenze drammatiche per calzaturieri e pellettieri tedeschi. Due terzi di questi prevedono un ulteriore calo dei ricavi nel 2021 e una marginalità peggiore rispetto all’anno precedente. Circa un terzo dei produttori di scarpe prevede che le vendite diminuiranno dal 31 al 40% per la stagione autunno/inverno 2021/2022. E 4 imprenditori su 10 presume che l’export proseguirà nella sua discesa nel 2021. (mv)

Leggi anche: