“Resto in Russia per vendere le mie scarpe”. Gimmi Baldinini non ha dubbi su quale sia la scelta migliore da fare in questo momento. Predica ottimismo e afferma che il business con la Russia continua ad andare avanti, nonostante le sanzioni. “Il futuro? Speriamo che la guerra finisca presto” dice l’imprenditore romagnolo (nel riquadro) il…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI