Golden Goose, accordo con la banca per la solidarietà di filiera

Golden Goose si prende cura di dipendenti e filiera. Il brand, fondato nel 2000 a Venezia e oggi di proprietà del fondo Permira, si è speso per la solidarietà di filiera. Come? Ha siglato un accordo con Crédit Agricole FriulAdria che permette ai suoi fornitori di “scontare” le fatture a condizioni agevolate. Inoltre Golden Goose figura, insieme a Puma Italia, tra le 131 aziende italiane Top Employers, la certificazione che premia le migliori pratiche aziendali per il benessere dei dipendenti.

Per la solidarietà di filiera

La sostenibilità finanziaria della filiera è il fulcro dell’accordo tra Golden Goose e Crédit Agricole FriulAdria. Sfruttando il rating del marchio veneto, nell’ambito di una specifica linea di credito, i fornitori dell’azienda possono “scontare” le loro fatture in banca a condizioni agevolate. Golden Goose pagherà alla banca i suoi debiti alle condizioni di pagamento pattuite. Come segnala Venezia Today, questa operazione, denominata tecnicamente “confirming pro soluto”, permette a Golden Goose, di avvantaggiare le aziende della propria filiera, rafforzandone i rapporti e migliorando gli indici di bilancio.

Il rapporto coi dipendenti

Condizioni di lavoro, cultura aziendale, sviluppo del talento, impegno sociale, scommessa sull’innovazione. Sono i cinque criteri in base ai quali Employer Institute rilascia la certificazione “Top Employer 2022”. Tra le 131 aziende italiane che hanno ricevuto l’attestato c’è anche Golden Goose. L’azienda sostiene i propri dipendenti attraverso la cosiddetta “strategia familiare“. Questa, spiega WWD, si sostiene su tre pilastri: For You, For Your Loves, For the World. For You. Vuol dire che la vita aziendale prevede, ad esempio, orari di lavoro flessibili e welfare. “Il cuore di Golden Goose sono le persone”, ha affermato il CEO Silvio Campara. (mv)

