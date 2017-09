“Grazie per l’ottimo lavoro, ora possiamo voltare pagina”. DrMartens annuncia l’addio del ceo Steve Murray

Steve Murray non è più il ceo di Dr. Martens. L’azienda nota per i suoi anfibi, di proprietà del fondo londinese Permira (che l’ha acquistata a ottobre 2013 sborsando 355 milioni di euro), ha annunciato ieri che Murray stava lasciando l’incarico “per velocizzare le trasformazioni dell’azienda”. Il suo posto sarà temporaneamente ricoperto dal presidente della società Paul Mason. Bloomberg, che ha diffuso la notizia, riporta anche una mail che l’azienda ha inviato ai suoi dipendenti: “Steve ha fatto un ottimo lavoro per mettere le persone e le strutture al posto giusto e ora siamo in grado di muoverci più velocemente per una nuova fase di crescita”. Insomma per affrontare una nuova fase, l’azienda ha bisogno di una nuova leadership. Murray è entrato all’interno di Dr. Martens nel 2014: ha aggiunto nuovi prodotti più legati al mondo sneaker e casual, ha aperto nuovi i negozi con l’insegna propria e avviato l’e-commerce. Per conservare il posto a Murray non sono bastati i risultati dell’ultimo esercizio, chiuso alla fine di marzo, che ha visto le vendite sfiorare i 330 milioni di euro, con un incremento del 25% rispetto all’anno precedente. (mv)