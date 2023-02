I 100 milioni di Gianvito Rossi, le scarpe di Coccinelle

Asia e Cina per crescere. Gianvito Rossi lo fa puntando sugli stivali in pelle con l’obiettivo di superare già nel 2023 quota 100 milioni di euro. Coccinelle, invece, lo fa lanciando la linea di calzature che arriverà nei negozi a settembre. Nota bene: anche in questo caso sono presenti gli stivali).

I 100 milioni di Gianvito Rossi

Gianvito Rossi ha archiviato il 2022 a quota 99 milioni di euro di vendite. Ciò significa una crescita del 35% sul 2021, superiore alle attese. La nuova collezione ha come focus lo stivale. “Sarà un modello fondamentale per il prossimo inverno” racconta Gianvito Rossi a MF Fashion. Il brand romagnolo vuole sviluppare il proprio business soprattutto in Asia. Di recente ha aperto due store a Chengdu, in Cina, e in programma c’è l’apertura ad Hanoi, in Vietnam. Nel mirino anche il Medio Oriente con Dubai e Doha (negozi già aperti) e Arabia Saudita (in programma).

Le scarpe di Coccinelle

Anche il marchio Coccinelle, controllato dal gruppo coreano E-land, cerca di incrementare gli incassi provenienti dall’Asia. E lo fa puntando sulle calzature. La società ha, infatti, lanciato la prima collezione di calzature che comprende mocassini, stivali, sneaker e stiletti. I prodotti arriveranno nei negozi a settembre. “Abbiamo ripreso i dettagli delle nostre borse come la fibbia e le pelli” precisa a Milano Finanza Silvia Nowak, responsabile comunicazione del marchio. Il COO Emanuele Mazziotta osserva, invece, che la prossima collezione (estate 2024) “sarà ancora più ricca”. L’azienda ha chiuso il 2022 con un incremento del fatturato del 20%. “Per il 2023 lavoriamo all’esplorazione dei mercati. Focus sull’Asia, con un rafforzamento sulla Cina” conclude Mazziotta. (mv)

