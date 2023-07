I piani di Velasca per quadruplicare gli affari in cinque anni

Velasca gioca d’anticipo sulla produzione. È il primo tassello della strategia per quadruplicare il giro d’affari: dai 25 milioni del 2023 l’obiettivo è arrivare a 100 milioni nel 2028. La quota export è del 40%. I mercati di esteri di riferimento sono USA e Francia. L’azienda, fondata nel 2013 da Enrico Casati e Jacobo Sebastio, vanta 90 dipendenti. Oggi si avvale di una produzione made in Italy diffusa: ogni prodotto ha un territorio di riferimento. La filiera dei sub fornitori è diventata ampia e la sua gestione rappresenta una dei punti di forza del marchio. Ecco cosa dicono a La Conceria i due fondatori del brand.

Velasca vuole quadruplicare gli affari

Come si preserva la qualità dei prodotti con la crescita di fatturato e quindi di produzione?

Ci affidiamo ad un network di artigiani. Lavorando in anticipo sui previsionali di produzione, i nostri artigiani calzaturieri sono in grado di allineare la loro capacità produttiva in base ai volumi. La qualità è sempre al centro di tutto.

Quali sono le maggiori criticità nella gestione della rete dei terzisti?

La complessità nasce dalle diverse caratteristiche dei singoli. Inoltre, i ritardi di approvvigionamento di materie prime a seguito della pandemia ha avuto effetti sulle tempistiche di produzione. La maggior criticità è proprio il gestire la complessità.

Qual è la geografia della vostra produzione?

Produciamo calzature nelle Marche, Abruzzo, Puglia e Friuli. I portafogli nelle Marche, le cinture in Toscana, le borse in Lombardia e Campania. Per quanto riguarda l’abbigliamento, i pantaloni in Campania, le camicie in Puglia, i capispalla in Veneto e la maglieria in Emilia-Romagna.

Come avete gestito l’incremento dei costi?

Il contesto economico dell’ultimo anno e mezzo ha colpito tutte le industries. Per quanto riguarda il nostro vertical, abbiamo dovuto reagire anche noi all’aumento dei costi. Oltre che i nostri produttori, abbiamo visto fortissimi aumenti sul packaging, spedizioni, ecc. L’aumento dei prezzi che abbiamo attuato è stato però ridotto rispetto a quanto abbiamo visto fare dai nostri competitor e altri player.

Come riuscite a mantenere i prezzi “accessibili”?

È la nostra mission, quella di poter offrire un prodotto made in Italy al giusto valore. Li manteniamo accessibili facendo leva sul nostro modello di business.

Quanto pesa la pelletteria nel business e quali progetti di sviluppo avete?

La pelletteria pesa per il 15% del fatturato. Il nostro progetto per il futuro è di affermarci come brand total look: dalle scarpe all’abbigliamento. Abbiamo iniziato questo percorso ad ottobre 2022 con il lancio della collezione da donna. Da allora abbiamo allargato l’offerta uomo con l’abbigliamento. La scarpa continua ad essere il pilastro delle nostre vendite. I segnali ci indicano che abbiamo preso la strada giusta.

Avete un negozio a Parigi e la Francia è un importante mercato: temete le proteste?

Il nostro negozio si trova in una zona di Parigi che fortunatamente non è stata coinvolta. Monitoriamo la situazione, ma i segnali sono di una situazione in miglioramento.

Gli USA sono un mercato di riferimento: cosa serve per avervi successo?

Gli USA sono un mercato molto grande e sicuramente rappresentano un’opportunità per moltissimi brand italiani. Occorre affinare la proposta commerciale ai gusti del cliente americano, ma bisogna tenere monitorata la struttura di costi legati alla vendita dei prodotti. I costi di trasporto (sia spedizione che reso) sono una voce importante del conto economico se si spedisce il prodotto dall’Italia. Diventa fondamentale ad un certo punto di crescita valutare l’apertura di un centro logistico in loco. (mv)

