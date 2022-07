I sandali della famiglia Melissinos, che hanno incantato le star  

La famiglia Melissinos è esempio di come poter essere artisti, a 360 gradi, dei sandali made in Greece da tre generazioni. Emblema della bellezza e della semplicità di pelle e cuoio, indossati dai grandissimi, da Maria Callas a Jackie Kennedy e naturalmente Aristotele Onassis. Passando per Sophia Loren, Rudolf Nureyev, Mick Jagger e Brian De Palma. Ma la grande fama per questi sandali e per la famiglia che li realizza ancora oggi, arrivò con i Beatles, finendo ai piedi di John Lennon e Paul McCartney. Nella bottega tra i vicoli di Atene ci sono passati davvero in tanti, e anche Sarah Jessica Parker ha lasciato per un attimo le amate décolleté Manolo Blahnik per indossare le calzature super flat emblema di secoli di storia della scarpa.

La famiglia Melissinos

Dal 2004 a realizzare sandali su misura, per i vip di tutto il mondo e per la famiglia Biden, c’è Pantelis Melissinos, classe 1959 (nella foto, dai social). Il fondatore della bottega artigiana fu nel 1920 il nonno, Georgios Melissinos, antesignano del bespoke. Nel 1955 il padre Stravos prese il posto in bottega, che diventò anche un luogo d’arte. Suo padre era riconosciuto come il poeta fabbricante di sandali e Pantelis continua anche questa tradizione artistica: tra le borse, i lacci infiniti e l’odore della pelle fanno capolino le opere d’arte che realizza, dopo aver studiato alla Parsons School of Design a New York.

I sandali

I sandali però sono e restano protagonisti nella bottega dei Melissinos, dove gli antichi modelli greci sono rivisitati ad hoc e sono rigorosamente unisex. Pantelis Melissinos utilizza ancora oggi pellami di vitello di alta qualità provenienti dalla Grecia Settentrionale e conciati nelle concerie dell’Isola di Creta. Anche le imperfezioni della pelle e la consistenza originale contribuiscono a rendere unico ogni paio di sandali realizzato in questa piccola bottega di Atene, che ha affascinato anche la Regina Sofia di Spagna. (aa)

