Il fenomeno sulle orme di Michael Jordan (a partire dalle scarpe)

Le Air Jordan sono e rimangono una potenza, soprattutto sul piano immaginifico. E Caleb Love, stella di cui si parla già come l’emulo di Michael Jordan, ne ha dato nuova dimostrazione. La stella del campionato NCAA, il più importante torneo riservato ai college, usa un paio di Air Jordan 11 in pelle verniciata. Una sorta di ritorno al futuro, dato che proprio Jordan ha mosso i primi passi sul parquet indossando la maglia azzurra della North Carolina Tar Heels.

Il fascino delle Air Jordan

Potente, veloce e agile. Caleb Love è una delle promesse del basket. Il giovane cestista, 21 anni il prossimo 27 settembre, ha brillato nel corso della Atlantic Coast Conference. Lo ha fatto con indosso la maglia biancoazzurra della North Carolina Tar Heels e ai piedi un paio di Air Jordan 11 in pelle verniciata di colore azzurro. Un modello reso celebre dal suo “proprietario”, MJ appunto, che con quella stessa divisa ha mosso i primi passi nel basket che conta all’inizio degli anni Ottanta.

Scarpe da campioni

Con ai piedi le Air Jordan, un prodotto che porta la firma del designer Tinker Hatfield, Michael Jordan è diventato famoso in tutto il mondo. Lo ha fatto già da giovanissimo, quando giocava nella stessa lega di Love e per la stessa università. Poi il salto ai Bulls e uno score mostruoso. Un destino che accompagnerà anche Love? Difficile replicare le gesta di MJ, ma Love ha avuto nei giorni scorsi la sua occasione per muovere un primo passo battendo in finale del torneo i Kansas Jayhawks. Un’occasione sfumata dato che il trofeo è andato ai rivali. (art)

