Spendereste 1,5 mln per le Nike Air Ships di Michael Jordan?

Hanno già ricevuto un’offerta da 1,1 milioni di dollari e hanno un valore stimato che raggiunge 1,5 milioni di dollari. L’asta si svolgerà su Sothebys.com domenica 24 ottobre. Sono le Nike Air Ships (taglia 13) del 1984, appartenute all’ex star del basket Michael Jordan. Sono destinate ad infrangere il record delle sneaker più costose di sempre vendute all’asta.

La storia delle sneaker

Le sneaker in pelle sono state regalate dallo stesso Michael Jordan all’attuale proprietario, Tommie Tim III Lewis ‘TJ’, che all’epoca faceva parte dello staff della squadra NBA Denver Nuggets. Ci sono diversi elementi che rendono questo paio di scarpe così speciale. Prima di tutto la storia. Come scrive Sotheby’s, quando Jordan giocò il suo primo anno in NBA, l’Air Jordan 1 non esisteva. Jordan preferiva scarpe basse. Nel processo di creazione dell’Air Jordan 1, Nike ha fornito a Jordan un numero limitato di Nike Air Ship, alcune delle quali avevano “Air Jordan” o “Nike Air” stampato sui talloni. Il paio all’asta, con solo “Air”, è un esempio insolito. La “Air Ship” disegnata da Bruce Kilgore è stata originariamente rilasciata nel 1984 ed è stata la prima scarpa da basket di Michael Jordan in NBA. La lega però ne vietò l’utilizzo perché le considerava troppo colorate. Nike incentrò la sua campagna pubblicitaria proprio su questo divieto: “La NBA le ha buttate fuori dal gioco, fortunatamente, la NBA non può impedirti di indossarle“.

Il record

Non c’è dubbio che queste diventeranno le Air Jordan più costose mai battute all’asta. Il record attuale, ricorda Fashion United, è infatti di 615.000 dollari per un pio di Nike messe all’asta da Christie’s nell’agosto 2020 e indossate da Jordan nell’amichevole del 25 agosto 1985 a Trieste. (mv)

