Il mercato delle sneaker è come l’universo: in espansione

Il mercato delle sneaker è destinato a superare i 100 miliardi di dollari nel 2024. I driver di crescita sono l’e-commerce, dove la sportiva è protagonista, e la crescente popolarità del second hand market. Insomma, il mercato delle sneaker è in espansione: analisti, esperti e player del settore prevedono un futuro radioso.

In espansione

Secondo l’indagine New Research, di cui scrive MarketWatch, nei prossimi cinque anni il mercato mondiale delle sneaker dovrebbe crescere con un tasso di crescita annuo composto (Cagr) del 6,5% circa. In questo modo supererà i 102 miliardi di dollari nel 2024, dacché ne valeva 70 nel 2019. Intanto conferma la prospettiva anche lo studio di Absolute Reports, seppur con qualche differenza. Nel 2019, si legge su Wboc, il mercato delle sneaker ha raggiunto i 73 miliardi di dollari. Grazie a un tasso CAGR del 7,2% tra il 2021 e il 2026, il valore sfiorerà i 120 miliardi. Analizzando il 2020 delle calzature sportive, “il segmento delle sneaker è quello che ha tenuto meglio, con un calo del 13,5%”, dice a MFF Federico Bonelli di EY. L’analista prevede un incremento delle vendite di sneaker ad un tasso Cagr del 10,3% tra il 2020 e il 2025. La spinta arriverà dall’online, aggiunge, dove “le scarpe da ginnastica sono una delle top tre categorie per aumento e vendita su tutte le piattaforme”.

E il second hand

Il grande interesse per le sneaker si è riversato nel mercato della rivendita. Per Jesse Einhorn di StockX il 2020 è stato un ottimo anno per le Nike Dunk e per le Jordan retro, che hanno visto incrementare il loro prezzo di rivendita. La piattaforma ha fornito a MFF la classifica delle sneaker con il prezzo di rivendita medio più alto negli ultimi 12 mesi. Le più care sono le Nike Mag Back to the future (2016) con 36.308 euro. Al secondo posto ci sono le Nike Dunk SB Low Paris a 30.242 euro, mentre terze le Jordan 4 retro Wahlburgers a 21.858 euro. Fatta eccezione per il primo posto, le altre nove posizioni della top ten sono occupate o da modelli Nike Dunk o da Jordan. (mv)

