Quelle sneaker battute da Sotheby’s (e la mania dei collezionisti)

Le Nike Air indossate da Michael Jordan nella sua stagione da rookie. Le Under Armour calzate per quattro partite da Stephen Curry. E le Adidas utilizzate da Kareem Abdul-Jabbar nella stagione ’79-’80. Sono tre delle tredici sneaker battute da Sotheby’s il 12 maggio a Ginevra nell’asta “Gamers Only”. Le scarpe sono state tutte usate da campioni dell’NBA. A sfondare sono state le Air Jordan 1 di MJ. La casa d’aste le ha vendute per 138.600 franchi, qualcosa come 126.000 euro. Una cifra folle, certo, ma ben lontana dai quasi 2 milioni di dollari che ad aprile raggiunsero le Nike Yeezy di Kanye West.

Battute da Sotheby’s

Sotheby’s ha promosso un’asta online dal 27 aprile al 12 maggio. Del lotto, dicevamo, facevano parte 13 paia di sneaker appartenute a campioni NBA. “Gamers Only“, questo il nome dell’asta, ha ripercorso così anche la storia delle calzature da gioco. Fino all’avvento delle Adidas a dominare erano le “Chuck Taylor” di Converse. “Nel 1969 Adidas ha ri-sviluppato il Supergrip del 1964-1965 che includeva la prima iterazione dell’iconico Shell Toe – racconta la casa d’aste -. Adidas sperava di dominare il mercato con l’aiuto di un accordo esclusivo con Kareem Abdul-Jabbar, all’epoca probabilmente il nome più grande della NBA”.

I modelli

Proprio le Adidas Superstar che Kareem Abdul-Jabbar usò nella stagione 1979-1980 con i Los Angeles Lakers sono tra i tre modelli venduti al prezzo più alto. Le sneaker del cestista hanno raggiunto i 16.380 franchi, poco meno di 15.000 euro. Al quarto posto le Convers di Isiah Thomas, vendute per 2.142 franchi, quasi 2.000 euro. Le Under Armour che Stephen Curry ha usato in 4 partite hanno invece raggiunto i 18.900 franchi (17.200 euro circa). La parte del leone l’hanno fatta però le Nike Air Jordan 1 che MJ utilizzò nel 1985 nella sua stagione da rookie: 138.600 franchi, ossia circa 126.000 euro.

I precedenti

Nonostante la cifra sborsata per le sneaker dal campione dei Chicago Bulls possa sembrare folle, altre sneaker la fanno impallidire. A detenere il record per il prezzo più alto raggiunto sono infatti le Nike Air Yeezy 1 che il rapper Kanye West indossò in anteprima mondiale nel 2008 sul palco della 50esima edizione dei Grammy Award. Ad aprile Sotheby’s le ha battute per 1,8 milioni di dollari. Il precedente record apparteneva alle Air Jordan 1 che il campione indossò anche in quel caso nel 1985. Il prezzo raggiunse nel 2020 “appena” 560.000 dollari. (art)

