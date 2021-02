Il polo Antonio Filograna apre con i suoi 104 giovani operai

Operativo. Senza fronzoli e con tutte le cautele necessarie per lavorare in emergenza Covid. E con la forza lavoro composta da 104 giovani operai tra i 20 e i 23 anni. Si prepara all’apertura il polo Antonio Filograna, nel nuovo capannone realizzato da Antonio Filograna Sergio (a sinistra nella foto) nella zona industriale di Casarano, in Salento. Il patron della Leo Shoes lo aveva già ricordato a La Conceria: il 2021 sarebbe stato l’anno di questa nuova sfida, per superare la pandemia e lanciarsi nella realizzazione di articoli di pelletteria, anche con un proprio marchio.

104 giovani operai

Non solo sneaker, quindi. Anche se il nuovo sito produttivo parte esattamente dal core business che in questi anni ha segnato l’ascesa della Leo Shoes. E che oggi, come ricorda il Quotidiano di Puglia, vede l’azienda salentina produrre in un giorno “6.000 paia di sneaker per 20 big brand”. La nuova area produttiva, come rivelato dal quotidiano pugliese, vanta al momento due linee di montaggio, mentre la giunteria si sviluppa su due livelli.

L’investimento

L’inaugurazione ufficiale del nuovo capannone è in programma a giugno 2021. Fino ad ora l’investimento per ridare vita all’area della Filanto Boys è stato di 2 milioni di euro. C’è ancora tanto lavoro in progress per definire gli spazi destinati alla formazione, che Filograna promette innovativa, oltre il training on job. (aa)

