Il reshoring serve: Diadora e Scarpa (potendo) ne farebbero di più

L’aumento dei costi e la difficoltà di importare materiali dall’Asia spingono le imprese della scarpa sportiva a riconsiderare la supply chain. Come testimonia Diego Bolzonello, CEO di Scarpa, al Corriere della Sera, “l’eccesso di stock e materiali che giungono in ritardo” sono le due maggiori sfide attuali. Bolzonello conferma il trend di fuga delle produzioni dalla Cina a vantaggio dei paesi limitrofi come Vietnam, Cambogia e Indonesia. Mentre “la volontà di riportare le produzioni in Europa si scontra con una capacità produttiva ben più ridotta e spazi di espansione già esauriti”. Il CEO di Scarpa spiega che il problema si vive anche in Albania e Macedonia. E in questo contesto anche la variazione dei cambi delle varie monete ha il suo effetto.

Gli esperimenti di Diadora

Enrico Moretti Polegato, CEO di Diadora, con NordEstEconomia va fiero del suo reshoring in Italia. “Una linea da dove è uscita la prima scarpa da running (il modello Equipe atomo ndr) prodotta in Italia negli ultimi trent’anni”. La linea di produzione presente nello stabilimento di Caerano San Marco (Treviso) genera l’8% del fatturato aziendale. A proposito di ricavi, quest’anno arriveranno a 180 milioni di euro, “con una crescita a doppia cifra” rispetto allo scorso anno. Ricavi che giungono a 260 milioni se si considerano i mercati dove Diadora opera attraverso le licenze. “Ci sono mercati che stanno andando benissimo, come gli Stati Uniti, dove la crescita potrebbe essere a tripla cifra con ricavi a 20 milioni” ha precisato Polegato. (mv)

