Nice Footwear con il polo manifatturiero risponde alla complessità

Nice Footwear si è impegnata nella formazione di un polo della manifattura made in Italy. Perché? Per “alzare il livello, per rispondere alla complessità”, come ci spiega il CEO Bruno Conterno (nella foto) dalle pagine de La Conceria n.5 (maggio 2022). Il gruppo nel 2021 ha acquisito Favaro Manifattura Calzaturiera, nel 2022 l’80% della pelletteria padovana Emmegi. “Serve essere strutturati – dice Conterno –. Il cliente che opera a livello globale ha esigenze sempre più precise e sofisticate su temi come la digitalizzazione, la customer care, la sostenibilità”.

Rispondere alla complessità

“Perché oggi ci aggreghiamo”, titola il mensile n. 5 del 2022 de La Conceria. Il magazine è dedicato all’onda delle M&A che investe la filiera della moda italiana. Conterno, che di questa onda è uno dei protagonisti, ci spiega non solo il suo punto di vista, ma anche la strategia che dispiegando. “Quella tra fornitori e clienti è diventata una partnership completa – afferma –: chi è più elastico e reattivo, chi sa risolvere gli imprevisti o i problemi, anche quelli che sembrano insormontabili, vince”.

L’intervista a Bruno Conterno è un contenuto riservato agli abbonati: clicca qui per leggerla

Se non sei ancora abbonato, scopri tutte le formule di sottoscrizione

Leggi anche: