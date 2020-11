Il risiko dell’offshoring: Von Wellx lascia la Cina e va in India

Von Wellx ha tagliato il nastro del nuovo sito di produzione in India. Lo scorso maggio il brand tedesco della calzatura ha annunciato il suo risiko dell’offshoring. La tattica prevede di lasciare la Cina per trasferire la produzione nell’Uttar Pradesh: ora ha completato la transizione ed è pronta al nuovo step.

Il risiko dell’offshoring

Von Wellx ha risposto tra le prime all’appello rivolto dal governo di Narendra Modi. Il premier indiano ha presentato l’appeal del suo Paese alle aziende intenzionate a lasciare la Cina dopo lo scoppio della pandemia. Martedì 3 novembre l’azienda tedesca specializzata in calzature ortopediche e in pelle ha inaugurato il nuovo stabilimento di Agra, nell’Uttar Pradesh. Il sito dovrebbe produrre circa 2,5 milioni di scarpe all’anno. Ma entro la fine del 2020, come riporta hindustantimes.com, la società dovrebbe creare un secondo stabilimento vicino a Jewar e un terzo a Mathura. In questo modo Von Wellx genererà quasi 10.000 posti di lavoro. (art)

