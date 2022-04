In pelle o tessuto? I trend delle sneaker, capitale per capitale

A ognuno il suo modello. Il Big Fact Report di StockX evidenzia come per ogni città del mondo esistano trend delle sneaker molto peculiari. La scelta varia a seconda dei gusti e delle tradizioni. A Milano, Parigi e Madrid la scarpa sportiva mantiene un forte legame con le materie prime naturali grazie alle tomaie, o agli inserti, in pelle. Londra, Berlino e oltre oceano puntano invece sul tessuto sintetico in maniera più accentuata.

A ognuno la sua scarpa

Le sneaker continuano a dominare il mercato della calzatura, ma città che vai… scarpa che incontri. Il Big Fact Report di aprile lanciato da StockX, la celebre piattaforma e-commerce di resale, evidenzia come per ogni città del mondo esistano trend specifici. A seconda dei gusti e delle tradizioni e come, anche in fatto di scarpe, la moda differisca da metropoli a metropoli. Le città in cui l’anima fashion continua ad abbracciare i materiali tradizionali e naturali, la pelle su tutti, sono così Milano, Parigi e Madrid. Londra, Berlino, Sydney e Los Angeles strizzano invece l’occhio ai tessuti sintetici.

I trend delle sneaker

Milano sceglie il modello Nike Dunk Low (nella foto al centro): indossato anche dalle più importanti fashion icon del paese, è anche “portata di portafoglio”. In particolare, i modelli White Black ed Easter Candy, con tomaia o inserti in pelle, sono stati quelli più acquistati in assoluto nel 2022, con un raddoppio rispetto al 2021. A Parigi trionfano le New Balance 327 X Casablanca, nel modello Green o Red Monogram, che hanno visto quadruplicare la richiesta. A Madrid si passeggia invece con le intramontabili Nike Air Max 1.

Le avanguardie

Londra va in controtendenza scegliendo le Balenciaga Track Black, anche nella versione Runner Blue, che quadruplicano le vendite tra 2021 e 2022. Berlino guarda in casa puntando sulle Adidas ZX 0000 Evolution White Bright Blue o le ZX 8500 Overkill Graffiti, che in un anno hanno moltiplicato per 7 le vendite. Attraversando gli oceani, a Sydney il must have è il modello di Yeezy Boost 350 mentre a Los Angeles si incontrano le Nike Dunk Low Undefeated, la sneaker che ha registrato il triplo delle vendite rispetto al 2021. (art)

