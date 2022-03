Nuova fabbrica (la quinta) e più made in USA per New Balance

New Balance rafforza il made in USA aprendo una fabbrica a Methuen, località vicina al suo quartier generale di Boston. New Balance ha speso 20 milioni di dollari per riadattare un sito produttivo da oltre 7.400 metri quadrati che attualmente ospita oltre 90 dipendenti impegnati dallo scorso gennaio nella produzione delle sneaker running MADE 990v5. Il nuovo stabilimento è il quinto di New Balance negli Stati Uniti dove l’azienda impiega complessivamente 1.000 persone.

Cultura aziendale

“La produzione è sempre stata una parte importante della nostra cultura aziendale“, dice il CEO di New Balance, Joe Preston. “I nostri collaboratori hanno dimostrato che le calzature sportive di alta qualità si possono produrre negli Stati Uniti. La loro abilità artigianale e la loro dedizione al miglioramento continuo ci aiuteranno a soddisfare la significativa domanda da parte dei consumatori statunitensi e globali. E a guidare la nostra crescita aziendale”. New Balance prevede di (più che) raddoppiare la forza lavoro e la produzione nel nuovo sito entro la fine del 2022.

Made in USA

Il brand di Boston sottolinea il suo impegno e il proprio orgoglio nella produzione made in USA che, comunque, rappresenta una parte limitata delle vendite negli Stati Uniti. Ma aggiunge di star lavorando “per innovare ed espandere” la propria rete di fornitori nazionali. E, anche, per “promuovere nuove opportunità di automazione e robotica per migliorare la sicurezza dei dipendenti e aumentare la produttività”. (mv)

