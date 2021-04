La manovia globale: le prospettive migliorano, dice World Footwear

Per l’industria calzaturiera globale, le prospettive migliorano. Secondo l’indagine semestrale Business Conditions Survey, condotta da World Footwear, i consumi potrebbero crescere in media del 2,8% nel 2021. Un rialzo che dovrebbe anticipare il rimbalzo più deciso nel biennio successivo, al termine del quale si prevede il ritorno ai livelli pre-Covid. Incertezze e difficoltà, però, non mancano, a partire dall’aumento dei costi, prima di tutto logistici. Sotto il profilo del prodotto, nessuna novità: le sneaker continueranno a dominare.

Le prospettive migliorano

In merito ai consumi di scarpe nel 2021, la risposta più comune dei 141 intervistati del campione è stata relativa a una crescita moderata. In altre parole, compresa tra l’1,5% e il 5%. Ciò evidenzia un’evoluzione ottimistica rispetto alle prospettive di alcuni mesi fa. Oltre la metà degli intervistati si aspetta che i prezzi delle scarpe si stabilizzino, ma quasi un terzo ritiene molto verosimile che aumenteranno.

Quali difficoltà?

La maggiore difficoltà del settore resta la domanda insufficiente sia sui mercati nazionali che internazionali. Poi arrivano le difficoltà finanziarie. Infine, ma in termini di crescente preoccupazione, il costo di trasporti, merci e materie prime.

Quali calzature?

Il sondaggio conferma lo sneaker power. La sportiva, infatti, continuerà a guadagnare quote di mercato nel 2021 e nel prossimo futuro. Al contrario, le prospettive per le calzature classiche, in particolare quelle da uomo, si fanno ancora più cupe.

Quali criteri per l’acquisto?

I fattori considerati più rilevanti nel determinare l’evoluzione delle vendite di ogni categoria di calzature, sono, nell’ordine, il potere d’acquisto e il prezzo. Ma va sottolineato un ribaltamento significativo: secondo Business Conditions Survey l’attenzione alla sostenibilità sarebbe un fattore più importante delle tendenze moda. (mv)

Foto: archivio La Conceria

Leggi anche: