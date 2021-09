La prima collettiva cinese a Micam: pronti al salto di qualità

Dalla quantità alla qualità. Il settore cinese della calzatura e della pelletteria vuole alzarsi di livello. E vuole farlo con partner italiani. Ecco spiegata la presenza, all’ultima edizione di Micam, dello stand Premium China Footwear Accessories che ha ospitato 15 marchi di Pechino, alcuni dei quali già radicati in Italia. Non solo, la collaborazione porta con sé anche l’obiettivo fare entrare brand italiani nel mercato cinese.

Pronti al salto di qualità

“In Cina vogliono sviluppare anche il mercato delle calzature di qualità perché su quello di volume c’è una forte concorrenza”. Concorrenza che non abbasserà mai la guardia, perché “ci sarà sempre un Ppaese che potrà applicare prezzi inferiori a quelli di un competitor” spiega Xiaomei Yin (a destra nella foto), CEO di Plum Solution, partner di China Chamber of Commerce.

11 miliardi di paia

Secondo World Footwear Yearbook, nel 2020 Pechino ha prodotto oltre 11 miliardi di paia. Nell’ultimo decennio, però, la sua quota sulla produzione mondiale è diminuita del 13%. Quindi, serve un salto di qualità. “L’intenzione della Cina è quella di dare lavoro alla filiera produttiva italiana, magari partendo anche dal designer. Pensiamo ad una piattaforma capace di collegare la filiera”. Questo vale per la calzatura così come per la pelletteria: un imprenditore cinese crea il suo marchio e, poi, viene in Italia per avvalersi della collaborazione di stilisti, di aziende produttrici e fornitori. “Per questo progetto abbiamo bisogno della creatività e delle materie prime italiane” conferma Xiaomei Yin che spiega come la presenza al Micam sia solo il primo step di un progetto capace anche, versante Italia, di agevolare la presenza dei brand italiani in Cina.

Modello di collaborazione

“Al momento stiamo collaborando con associazioni e regioni. Se necessario coinvolgeremo i ministeri” ha precisato Wang Ying, segretaria generale della China Chamber of Commerce, in collegamento da Pechino, che ha ribadito l’obiettivo di instaurare una collaborazione win-win con l’Italia. E ha precisato che lo scopo del progetto è agevolare le relazioni tra imprese senza entrare nella loro sfera decisionale. Pechino ha intrapreso progetti simili anche con Stati Uniti, Brasile e Germania, ma “con l’Italia c’è un rapporto più stretto”. (mv)

