La sneaker oltre la sneaker nel progetto (made in Italy) di Wayne Kulkin, ex ceo Stuart Weitzman

Dopo aver firmato un accordo di distribuzione con due brand di sneaker made in Italy, P448 e Meline, Wayne Kulkin ha partorito la sua prima creatura: PS820 (PS è l’abbreviazione di Public School). Si tratta dell’esordio di una collezione dell’azienda costituita da Kulkin – StreetTrends – quando lasciò la poltrona di amministratore delegato da Stuart Weitzman, nel gennaio 2015, subito dopo l’acquisizione della stessa Weitzman da parte di Coach (oggi Tapestry) per 575 milioni di dollari. L’idea di StreetTrends è quella di controllare brand con edizioni limitate. PS820, per esempio, produrrà in Italia non più di 500 paia al prezzo di 250-500 dollari. “La tradizione vuole che le fabbriche ti chiedano almeno 5.000 paia con un anticipo di circa 7 mesi. Nel mondo attuale della moda, come si può creare un prodotto sette mesi prima di venderlo? Il nostro segmento dev’essere più flessibile e avere tempi di reazione inferiori”. Kulkin conclude: “StreetTrends intende essere un laboratorio esclusivo, made in Italy, in grado di stare alla pari con lo stile da strada piuttosto che concentrarsi sulle sfilate, nonché far leva sull’alta qualità senza andare fuori mercato”. P448 e Meline saranno promosse da Neiman Marcus, Nordstrom, Shopbop e The Shoebox NYC. (pt)