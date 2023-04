Ricambio generazionale? No problem. I giovani che vogliono diventare futuri artigiani della scarpa ci sono. Andrea Artioli, terza generazione della famiglia fondatrice, gestisce il calzaturificio Star di Tradate (Varese). E non riesce a soddisfare la richiesta dei prodotti di lusso. Per aumentare la produzione, mantenendo inalterata la qualità, deve assumere. A differenza di alcuni concorrenti,…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI