Ammabile, marchio brasiliano dal DNA italiano. Rafaela Zago, 29 anni, fondatrice del brand e stilista, usa pellami esotici sostenibili (il pesce pirarucù) ed è stata selezionata per esporre all’ultimo Micam Milano tra gli Emerging Designer. Per lei, l’Italia rappresenta la seconda casa, non solo perché la sua bisnonna (di nome Amabile) era originaria di Chiarano-Treviso,…

