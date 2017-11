La svolta digitale della calzatura spagnola: in 3 mesi 900 negozi si registrano sul marketplace B2B

Shoes from Spain B2B Marketplace fa centro. In soli tre mesi, oltre 900 negozi di tutto il mondo si sono registrati come acquirenti sulla piattaforma digitale lanciata da FICE, la federazione dei calzaturieri spagnoli, ad agosto. Il 78% è straniero, il che rafforza l’obiettivo principale del progetto come nuovo canale di vendita per i marchi di calzature spagnoli. Il 23% sono negozi francesi, il 17% italiani e il 7% statunitensi. Ogni settimana approdano nel sito in media 60 nuovi negozi che possono scegliere tra circa 2.200 prodotti disponibili. Spain B2B ha messo a punto un piano di comunicazione per la promozione del portale per negozi di calzature e boutique di abbigliamento in Europa e negli Stati Uniti che nel 2018 coinciderà con gli appuntamenti fieristici del settore. (mv)