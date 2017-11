Lacoste, la pelle e le sneaker come nuova frontiera: “Il fatturato calzaturiero deve valere un terzo di quello totale”

Lacoste, pelle in prima linea. Pelle traforata e legno naturale all’ingresso del nuovo concept retail Le Club scelto per i nuovi negozi, all’interno dei quali la calzatura trova più spazio. Oltre a puntare sulle iconiche polo, Lacoste punta su una più ampia offerta di sneaker in pelle, dimostrazione della scelta strategica del brand di gestire questa parte delle collezioni in maniera più attiva, al punto che, se in passato la calzatura generava meno del 10% del fatturato, negli ultimi due anni ha superato la quota del 25%. “Vogliamo integrare scarpe e accessori in pelle e tessuto in tutti i nostri negozi” ha detto il ceo del brand francese Thierry Guibert che prevede un incremento del fatturato calzaturiero fino ad arrivare a un terzo di quello aziendale, grazie all’appeal sulla clientela più giovane. Oggi Lacoste, che appartiene al gruppo svizzero Maus Frères SA, ha circa 1.200 negozi in tutto il mondo. Un terzo sarà sottoposto a un profondo progetto di restyling. (mv)