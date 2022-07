Poche ma belle. Perché fatte in Italia con pellame italiano. Le sneaker Nera ha sede ad Hong Kong. Ma punta tutto sull’artigianato italiano e ha studiato un re-branding per esaltarlo ancora di più. Il suo modello di business è rilasciare al massimo 500 paia di sneaker per ogni drop. A fondare il marchio nel 2018…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI