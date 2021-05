“Spero che UGG sia il prossimo fenomeno del lusso accessibile”. Così parlò a WWD Andrea O’Donnell, presidente Fashion Lifestyle di Deckers Brands, gruppo che controlla il marchio noto per i suoi scarponcini foderati in pelo ovino. Assunta 5 anni fa, O’Donnell ha dovuto superare un certo scetticismo iniziale per dare solidità al progetto evolutivo che…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI