L’idea s’accende durante il lockdown del 2020. tornare alle origini. In altre parole: ricominciare a produrre pantofole di lusso in pelle come faceva il nonno. L’idea viene alla famiglia Marozzi, titolare del calzaturificio Mirial di Casette d’Ete, si mette in moto. Recupera l’archivio dei modelli, l’attrezzatura e ne ricostruisce la complessa lavorazione manuale. La tradizione…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI