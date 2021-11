Un cambiamento di target di clientela, per ovviare alla frenata del turismo. Modelli esclusivi per il web per bypassare la questione prezzo. L’obiettivo di approdare negli USA. Nuovo logo, infine, e una visione più digitale. Il calzaturificio Lorenzi investe per sfidare le conseguenze della pandemia e un mercato che è cambiato. Ne parliamo con Samuele…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI