Una licenza nelle calzature per accelerare lo sviluppo. È la strategia del marchio di abbigliamento maschile Dan John, nato nel 2015 dalla società formata da Daniele Raccah e Giovanni Della Rocca. Attualmente il brand vende circa 100.000 paia di scarpe l’anno e punta forte sulla licenza calzaturiera come possibilità per espandere il proprio business. In…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI