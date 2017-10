Lusso e sneaker: Gucci le personalizza (per la prima volta) online, Off-White le fa in edizione limitata

Oggi, su Mytheresa.com Gucci lancia un esclusivo servizio di personalizzazione. I clienti potranno incidere le proprie iniziali sulle sneaker Ace, scegliendo tipo di carattere e colori tra sei tonalità (azzurro chiaro, oro, rosa, verde, argento e arancio) e decidere se stamparlo su una o entrambe le scarpe. Il prezzo: 540 euro. Grazie alla collaborazione con Embodee Corp, il sito offrirà una visione digitalizzata della scarpa vista da varie angolature in modo che l’utente possa osservare il suo modello personalizzato in un modo più fedele possibile a quello che gli verrà consegnato. Mytheresa sarà il primo e-tailer a lanciare online (durata: 2 settimane) il servizio Gucci DIY. Non solo. Sempre Mytheresa ha lanciato, in collaborazione con Off-White, una limited edition delle sneaker 3.0 che, secondo il direttore creativo di quest’ultima, Virgil Abloh “rispetta appieno il DNA del brand e rappresenta l’equilibrio perfetto tra street e chic”. Realizzate in pelle e tessuto hanno il bianco come sfondo cromatico sul quale si intrecciano tre diverse colorazioni. Non c’è lusso, ormai, senza sneaker.