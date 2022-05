Aumenteranno le vendite di scarpe, così come i prezzi. Mentre si aggiornano i motivi di preoccupazione. Malgrado tutto, malgrado la guerra in Ucraina, il Covid in Cina, l’inflazione negli States e un contesto molto complicato, il sentiment della calzatura globale è buono. Lo riporta la sesta edizione di Business Conditions Survey di World Footwear. Che…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI