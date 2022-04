Mentre la Russia legittima il mercato grigio, Obuv Rossii chiude

Con una mossa che legittima il mercato grigio, il Cremlino dà il via libera alle importazioni parallele. Nel Russia si potranno vendere prodotti non autorizzati dal titolare del marchio, dal produttore o dal rivenditore di prodotti. Il Ministero dell’Industria e del Commercio sta preparando la lista dei prodotti i cui prezzi sono aumentati perché scarseggiano. Gli imprenditori russi chiedono anche di annullare l’etichettatura obbligatoria prevista per alcuni prodotti come pellicce e calzature. Tutto ciò mentre OR Group (ex Obuv Rossii) rischia il fallimento.

Il mercato grigio

Il governo della Federazione Russa ha consentito l’importazione parallela. Finora le considerava contrabbando camuffato. Ma ora, con l’abbandono di molti marchi occidentali dal mercato russo, alcuni prodotti iniziano a scarseggiare e il loro prezzo è notevolmente salito. Con il rublo che si è svalutato, poi, molte persone rischiano di non poterseli più permettere. L’elenco dei prodotti che potranno essere importati senza copyright, scrive Kommersant, sarà presto approvato dal Ministero dell’Industria e del Commercio.

Basta chip

Gli imprenditori russi invocano (proprio per il parallelo) l’eliminazione dell’etichettatura obbligatoria prevista per le importazioni di prodotti in pelliccia e calzature. È il risultato di un sondaggio condotto da PROfashion su un campione di 200 aziende. Questo permetterebbe alle imprese di ridurre i costi e quindi i prezzi di vendita.

Intanto Obuv Rossii rischia

VTB Bank ha annunciato l’intenzione di dichiarare fallita OR group, ex Obuv Rossii, in quanto insolvente. Secondo quanto si apprende da sib.fm e da shoes-report.ru, il gruppo calzaturiero russo non ha pagato, per la terza volta, gli interessi su un prestito obbligazionario. La società, che sta lavorando alla ristrutturazione del debito da metà febbraio, non ha indicato ragioni specifiche per il mancato adempimento dei suoi obblighi. Il gruppo OR è stato fondato nel 2003 a Novosibirsk e fino alla fine del 2020 era noto come Obuv Rossii. Possiede la piattaforma online Westfalika, oltre diversi marchi di moda, tra cui Westfalika, Peshechod, Emilia Estra, Rossita e Lisetta. Gestisce un totale di 805 negozi in 319 città della Russia. Alla fine dello scorso anno il direttore dell’azienda, Anton Titov, che ricopriva questa posizione dal 2013, ha lasciato l’incarico. (mv)

Leggi anche: