Mesut Özil sceglie la pelle di canguro dell’australiana Concave

Mesut Özil sceglie la pelle di canguro. Il campione del Fenerbahçe ha indossato un nuovo paio di scarpini del brand australiano Concave. Le calzature, bianche e molto sobrie, sono realizzate in canguro e incorporano la tecnologia “AccuStrike Railing System”, che migliorerebbero le prestazioni dei calciatori. Ma soprattutto Concave, a differenza dei grandi marchi, continua a preferire la materia prima naturale al posto dei materiali sintetici.

Ritorno in Turchia

Dopo aver vinto tutto ciò che poteva vincere indossando le maglie del Real Madrid e dell’Arsenal, nonché della nazionale tedesca, Özil ha firmato quest’anno un contratto con la squadra turca del Fenerbahçe. In questo modo è tornato in Turchia, patria dei suoi nonni. Anche a ricordo di quel trasferimento, il giocatore ha scelto il 67 come numero di maglia, perché nel 1967 i nonni lasciarono Zonguldak (identificata nelle targhe dal numero 67) per raggiungere la Germania.

Come riporta footmercato.net, il contratto che legava il campione ad altri fornitori di scarpe sportive è terminato nel 2020. E Özil è uscito dal circuito “mainstream”, scegliendo il prodotto di un brand poco famoso: l’australiana Concave. Nei giorni scorsi il campione ha postato delle foto sul proprio profilo Instagram che lo ritraggono in alcune fasi di allenamento con le scarpe Concave ai piedi. Sono calzature realizzate in pelle di canguro, quindi in materiale naturale anziché con tomaia sintetica, come vorrebbero le associazioni green. (art)

