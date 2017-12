Miracolo social in Cina: il caso di un’artista che personalizza sneaker e assicura le mani per 127.000 euro

Non solo sportivi o musicisti assicurano le mani in quanto fondamentali “strumenti” per il proprio lavoro. In Cina è successo anche a chi si occupa di calzature, sneaker (ovviamente…) nella fattispecie. Un giovane designer ha infatti assicurato le mani per 1 milione di yuan, pari a quasi 127.000 euro. Luo Han non ha ancora trent’anni, ma è già molto famoso tra i giovani di Pechino, per i quali è un “artista delle sneaker. Nel 2011, Luo, appena laureatosi, ha iniziato ad elaborare e personalizzare sneaker di qualsiasi brand su commissione. Ora gestisce un team di una decina tra ragazzi e ragazze, i quali, lavorando in uno studio di 300 metri quadrati a Songzhuang, quartiere orientale di Pechino dedicato agli artisti, impiegano tra i 2 giorni (per le modifiche più semplici) e un mese per terminare la customizzazione di un paio di scarpe sportive. La carriera di Luo è iniziata grazie ai social network cinesi. Dopo aver postato alcune foto dei suoi “lavori”, ha ricevuto decine di migliaia di commenti positivi dall’intero Paese. Così sono iniziate a piovere talmente tante richieste di personalizzazione che, da sei anni a questa parte, Luo si è dedicato a tempo pieno al suo hobby. Per elaborare un paio di sneaker Luo e il suo team chiedono tra i 600 e i 1.500 yuan, tra i 76 e i 190 euro. Per tutelare la sua attività, Luo ha deciso di assicurare le mani. E ha trovato una compagnia che, a farlo, non ci ha pensato due volte.