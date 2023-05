Mosaicon: le orlatrici in uscita da Moreschi le assumiamo noi

“Siamo molto interessati ad assumere le 35 orlatrici in uscita da Moreschi”. Sono le parole di Massimiliano Sandri, CEO del calzaturificio Mosaicon Shoes di Vigevano. L’azienda, che dà lavoro a un centinaio di persone, produce calzature per le griffe. Stando alle parole del suo CEO, non riesce a soddisfare le richieste che arrivano dai clienti. “Le orlatrici sono un tesoro di competenze che non va disperso” dice Sandri all’Informatore Vigevanese.

Mosaicon: le assumiamo noi

Sandri ha appreso delle trattative in corso da Moreschi, che vorrebbe riorganizzare l’attività ed eliminare due reparti produttivi: la pelletteria e l’orlatura. Così, si è reso disponibile ad assumere tutte le orlatrici in uscita. “Siamo ben lieti di accogliere tutte le orlatrici” afferma Sandri. Una volontà che l’imprenditore ex Sutor Mantellassi ha comunicato sia ad Assolombarda sia ai sindacati. Il CEO di Mosaicon Shoes afferma che dal 2013 al 2023 il fatturato dell’azienda è cresciuto di 20 volte. “Ci sono prospettive straordinarie. In questo momento non riusciamo a produrre gli ordini che i clienti ci propongono” afferma Sandri.

Ottime prospettive

Sandri afferma di aver rilevato il calzaturificio Mario Cerutti nel 2013. L’anno dopo ha interrotto la produzione per il brand di proprietà, trasformando l’azienda in un subfornitore dei marchi. Ora dà lavoro a circa 100 persone e sta cercando personale da assumere. (mv)

Leggi anche: