Nel primo trimestre Wolverine fa +16,3%: “È l’anno della svolta”

Per Wolverine Worldwide il 2021 è l’anno di svolta. “La nostra performance nel primo trimestre è un ottimo inizio”, dice Blake W. Krueger, presidente e CEO del gruppo statunitense che controlla Merrell e Saucony. Il volume di affari è stato, comunque, leggermente inferiore alle attese. Spicca il balzo delle vendite online (+84%).

Il primo trimestre

Il primo trimestre dell’anno fiscale si è concluso il 3 aprile 2021. Wolverine Worldwide ha registrato ricavi in aumento del 16,3% a 510,7 milioni di dollari. Il risultato è leggermente inferiore alle aspettative degli analisti (511,8 milioni), come scrive Footwear News. Gli utili per azione rettificati di 40 centesimi, viceversa, sono in linea con le aspettative di Wall Street. A proposito dei singoli brand, le vendite di Merrell sono aumentate di quasi il 25%, mentre Saucony è cresciuto di quasi il 60%. Gli investimenti nell’e-commerce, spiega il CEO, hanno portato ad un incremento delle vendite dell’84%, “ben al di sopra delle nostre aspettative”. La società punta ad arrivare a 500 milioni di dollari di entrate dell’e-commerce di proprietà quest’anno, più del doppio rispetto ai livelli del 2019.

Anno della svolta

Per l’anno fiscale 2021, Wolverine prevede ricavi compresi tra 2,24 e 2,3 miliardi di dollari. In crescita, cioè, dal 25 al 28% rispetto all’anno precedente, nonché in miglioramento di 50 milioni rispetto alle previsioni rilasciate tre mesi fa. Nella parte alta del range, il livello supera i ricavi del 2019. La società ha dichiarato di aver incontrato ostacoli nella supply chain a causa della congestione dei porti. (mv)

