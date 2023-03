Non è un caso che le Stan Smith Lux siano in pelle (e non altro)

Sul mercato ci sono tante versioni delle Stan Smith di Adidas. Compresa quella vegana firmata da Stella McCartney. Ora Adidas ha lanciato la versione Stan Smith Lux, cioè di qualità superiore allo standard. E per renderle “di lusso” le ha realizzate con tomaia e fodera in pelle. Con buona pace di tutti gli antagonisti della concia. Secondo gli esperti, uno dei maggiori difetti delle Stan Smith è il problema delle pieghe sulla tomaia. Ma la nuova versione lo risolve grazie all’uso di morbide pelli.

Pelle = Lux

Uno dei modelli più iconici di sneaker bianche, le Adidas Stan Smith, si arricchisce di una ulteriore versione. E grazie all’utilizzo della pelle il gigante sportivo ha pensato bene di chiamarla Stan Smith Lux. Un aggettivo mai usato nelle svariate versioni precedenti. Secondo le recensioni e gli addetti ai lavori, la pelle conferisce alla scarpa maggiore morbidezza e allunga la durata del prodotto. Sneakernews scrive che l’utilizzo del pellame riduce il fastidioso problema delle pieghe sulla tomaia della scarpa.

Pellami Sadesa

La conceria argentina Sadesa, che gestisce 7 impianti industriali in Sud America e Asia con una produzione mensile di 18 milioni di piedi quadrati di pelle, ci tiene a far sapere su LinkedIn che fornisce ad Adidas la pelle per le Stan Smith Lux. Le scarpe sono realizzate con tomaia e fodera in pelle “per garantire morbidezza e resistenza superiori” scrive Adidas. Sono disponibili 4 colori: 3 nuances di bianco (off white, cristal white, cream white) e core black. (mv)

Foto da Adidas

