Oggi Google celebra Clare Hollingworth: grande giornalista, figlia di un calzaturiere

La giornalista che annunciò l’invasione tedesca in Polonia era figlia di un calzaturiere. Il doodle che campeggia oggi sull’home page di Google ricorda la nascita (10 ottobre 1911) di Clare Hollingworth, giornalista che fece lo scoop del secolo, segnalando la presenza di carri armati tedeschi al confine con la Polonia e quindi l’inizio della Seconda Guerra Mondiale. Clare Hollingworth nacque a Knighton, sobborgo meridionale di Leicester, figlia di Daisy e Albert Hollingworth. Il padre lavorava in un’azienda calzaturiera locale e sposò una delle figlie del titolare della fabbrica. Gli affari andavano bene e l’azienda decise di aprirne una seconda nella campagna di Shepshed, per risparmiare sui costi del lavoro. Albert venne messo a capo di questa unità e si trasferì in questa località insieme a tutta la famiglia. Clare fin da piccola dimostrò passione per la scrittura, vinse una borsa di studio e si trasferì a Zagabria, dove iniziò la carriera giornalistica. La più famosa reporter di guerra del mondo è morta a 105 anni ad Hong Kong, lo scorso 10 gennaio. (mv)