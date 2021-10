Per Lumberjack il traguardo dei 40 milioni è a portata di scarpa

Lumberjack punta ai 40 milioni di euro. Il brand ha annunciato la stima di bilancio per l’anno 2021. Secondo le previsioni il fatturato raggiungerà quota 32 milioni, cifra che permette, dunque, di mettere nel mirino, per il 2022, il traguardo dei 40 milioni di euro, coinvolgendo 2.000 clienti in Europa.

Il traguardo dei 40 milioni

Il marchio di calzature, dal 2012 controllato dai turchi di Flo Group (ex Ziylan Group), stima di chiudere l’anno con una crescita del fatturato in doppia cifra. La società ha reso noto di prevedere di raggiungere i 32 milioni di euro, che rappresenterebbero una crescita del 28% rispetto al giro d’affari del 2020. Risultati che mostrano concretamente il superamento dell’emergenza sanitaria. Al punto che per il 2022 Lumberjack prevede un vero e proprio exploit.

Lo sguardo in avanti

In virtù delle vendite della stagione spring-summer 2022, la previsione del nuovo anno è quella di totalizzare vendite per oltre 40 milioni di euro complessivi, coinvolgndo un target di oltre 2.000 clienti in Europa. Cinquecento in più rispetto all’anno in corso. Le previsioni non sono campate per aria. Infatti, gli ordini per la prossima stagione sono in crescita del 40% rispetto alla precedente e del 20% sul 2019. A trainare questi risultati sono l’introduzione del progetto abbigliamento e la spinta sulla collezione Lumberjack Sport.

