Pistoia, addio al maestro della scarpa Marino Tognozzi (83)

Si è spento, all’età di 83 anni, Marino Tognozzi, da tutti conosciuto come “il maestro della scarpa“. Era considerato come una delle memorie storiche di Monsummano Terme, cittadina in provincia di Pistoia con una lunga tradizione calzaturiera. Dopo aver lavorato una vita nel settore, una volta in pensione, Tognozzi ha iniziato a insegnare ai ragazzi delle scuole medie di Monsummano, creando un laboratorio dove gli studenti potevano imparare come si crea una scarpa, dal disegno al montaggio finito. Il laboratorio aveva riscosso grande successo e ricevuto molti premi (anche da Gucci).

Il maestro della scarpa

Tognozzi (nella foto, trattata da lanazione.it) è ricordato come un autentico protagonista del boom calzaturiero di Monsummano. L’amore e la passione per il suo mestiere lo aveva portato a voler tramandare il suo sapere ai più giovani. La notizia della sua scomparsa è arrivata domenica 16 maggio, a seguito di una lunga malattia.

Il primo mocassino

Tognozzi custodiva un mocassino disegnato e creato nel 1936 da Febo Michelotti, il locale inventore di quel tipo di scarpa, esportata poi in tutto il mondo. “Era la calzatura che lui creò prima di inventare il mocassino insaccato – raccontava lo stesso Tognozzi in un intervento riportato da La Nazione -. Una scarpa per ricchi, con 23 millimetri di cuoio sulla suola quando il cuoio non poteva permetterselo nessuno”. Una vera pagina di storia della scarpa.