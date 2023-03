Più forte, più indipendente: Deichmann scavalca gli 8 miliardi

Deichmann fa il record: 178 milioni di paia vendute nel 2022. Così il gruppo tedesco diventa sempre più forte, più indipendente e pronto a sfruttare gli spazi di mercato lasciati liberi dalle difficoltà dei competitor, soprattutto in Germania. “Abbiamo un buon rapporto qualità-prezzo. Ecco perché le persone vengono da noi in tempi di crisi”, ha dichiarato il CEO Heinrich Deichmann. Nel 2022 il colosso calzaturiero di Essen ha battuto il record di fatturato, arrivando a 8,1 miliardi di euro. Ma conta di fare ancora meglio nel 2023, anno in cui ha pianificato il più alto budget di sempre per gli investimenti.

48.000 dipendenti

Nel mercato tedesco molte catene retailer sono in difficoltà. Ma altre traggono beneficio dalle crisi altrui. È il caso di Deichmann che nel 2022 ha dichiarato un fatturato lordo di 8,1 miliardi di euro. In altre parole: un aumento del 23% sul 2019. Un incremento dovuto sia alla crescita organica dei propri punti vendita e online, sia alle acquisizioni. L’azienda non ha fornito cifre riguardo i profitti, ma ha detto che sono stati “soddisfacenti. Circa il 9% di aumento su base omogenea è un ottimo risultato. Se si includono i negozi online, la crescita è di circa il 15%” precisa Heinrich Deichmann (fonte shoez.biz). Al 31 dicembre 2022, la società gestiva un totale di 4.565 punti vendita, 41 negozi online e impiegava oltre 48.000 persone.

Più forte, più indipendente

“Come azienda forte, possiamo continuare a crescere senza finanziatori esterni e rimanere così indipendenti dal punto di vista imprenditoriale”, sottolinea Deichmann, la cui famiglia è ancora titolare del 100% della proprietà.

Ottime prospettive

Il 2023 ha le premesse per essere un anno migliore del precedente. La spesa prevista per gli investimenti è di circa 500 milioni di euro. La più alta di sempre. Serviranno per la modernizzazione della rete di negozi, l’apertura di altri 200 nuovi punti vendita, l’espansione internazionale, la digitalizzazione e la logistica. (mv)

