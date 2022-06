Volumi ridotti e posizionamento più alto. Stop alla produzione in Romania per puntare tutto sul made in Italy. La rivoluzione del calzaturificio Sesa è servita. L’azienda fondata dai fratelli Sergio e Sandro Ramadori (al centro nella foto) nel 1976 a Monte Urano (Fermo), si è reinventata sposando il progetto di Marco Perticari, chiamato a guidare…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI