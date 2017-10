Progetta la scarpa più lussuosa del mondo: A&V Fashion lancia un concorso per designer under 35

Un concorso per progettare la scarpa di lusso. A lanciarlo non poteva che essere Antonio Vietri, l’artigiano piemontese noto per aver realizzato le prime calzature al mondo in oro 24 carati. Il fondatore di A&V Fashion, società calzaturiera di Torino, ha ideato Piedmont Design Contest – State Comodi per individuare giovani designer under 35 e inserirli nel proprio team. Gli aspiranti stilisti sono chiamati a progettare una calzatura da uomo o da donna di fascia alta, elegante, di lusso. Saranno respinte tutte le proposte relative a scarpe sportive, sandali sportivi, pantofole o ciabatte. Il bando resterà aperto fino al 22 dicembre. A decidere il progetto migliore sarà una giuria guidata dai vertici dell’azienda e composta da designer professionisti e giornalisti specializzati nel settore. Il vincitore avrà l’opportunità di realizzare la sua idea e essere ospitato nella sede A&V Fashion a Dubai, mercato di riferimento per Vietri insieme a quello cinese. Secondo e terzo classificato esporranno i loro progetti sotto forma di prototipi in una mostra che si terrà ad Abu Dhabi entro la prossima estate.